بهذه الصورة احتفلت زوجة صالح أوقروت بعيد ميلاده

هنأت المخرجة والممثلة، فاطمة بلحاج، اليوم الأربعاء، زوجها الممثل الكوميدي صالح أوقروت بعيد ميلاده الـ62 سنة.

كما نشرت بلحاج، صورة عفوية رفقة زوجها صالح أوقروت على حسابها الرسمي فايسبوك. مرفقة المنشور بـ”عيد ميلاد سعيد كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية”.

“ما أحلى الرجوع إليك”

وعبّرت، فاطيمة بلحاج، زوجة الفنان الممثل القدير، صالح أوقروت، عن سعادتها وفرحتها لعودته إلى الحياة. وهذا بعد رحلة طويلة صارع فيها المرض لمدة عامين كاملين. ليعود إلى ارض الوطن قادما من فرنسا.

كما نشرت، فاطيمة بلحاج، صورة حديثة تجمعها مع زوجها، عبر حسابها الفايسبوك. مرفقة إياها بتعليق “ما أحلى الرجوع إليك”. للإشارة، أن بلحاج، رافقت زوجها طيلة مدة علاجه في فرنسا.

وعاد الفنان الجزائري القدير ، إلى أرض الوطن، بتاريخ 4 فيفري، بعد رحلة علاج طويلة قضاها في فرنسا.

ووصل الفنان مساء السبت، لمطار هواري بومدين بالعاصمة، أين كان في استقباله عائلته وجمهوره. وقال اوقروت في تصريحات صحفية غداة وصوله لأرض الوطن: “نشكركم من قلبي وتحيا الجزائر”. وأكد الفنان، أنه ممتن للشعب الجزائري والذي رافقه بالدعاء طيلة رحلة علاجه قائلا: “الشعب هو لي راه يسالي ومزال نرجعلوا خيرو”.

وبدورها أوضحت زوجة الفنان، فطيمة بلحاج، أن أوقروت متعب حيث لا يزال في فترة نقاهة بعد مرحلة العلاج الصعبة التي مر بها. مضيفا: “الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء أولاد بلدي، وتحسنت صحتي، أنا الآن على الكرسي المتحرك لا أستطيع المشي وأنا أكمل علاجي”. وفي الأخير عبر صالح أوقروت عن فرحته الكبيرة بالعودة إلى الجزائر بعد غربة وغياب قارب العامين.