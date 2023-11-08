بهذه الطريقة.. تستطيع قضاء فصل دراسي بأمريكا

يوفر برنامج Global UGRAD فرصة ذهبية للجزائريين، لقضاء فصل دراسي واحد ممول بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عبر منشور لها على فيسبوك، أن أي طالب جامعي أو لمن يجيد التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، ولديه دافع كبير ومهتم بتجربة الحياة في إحدى الجامعات الأمريكية، فهذا هو البرنامج المثالي.

ودعت السفارة، الطلبة، إلى التقديم لبرنامج 2024 -2025 Global UGRAD الذي يوفر فرصة لقضاء فصل دراسي واحد ممول بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت السفارة، إلى أن آخر موعد للتقديم هو 15 ديسمبر 2023. كما دعت المهتمين بمعرفة معلومات أكثر عن البرنامج لزيارة الموقع التالي: https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/