بهذه الطريقة ردّ وزير النقل على قضية تهديد موظفة بمطار الجزائر الدولي!

رفض وزير النقل والأشغال العمومية، مصطفى كورابة، التعليق على حادثة موظفة تعمل في مطار هواري بومدين الدولي.

وقال كورابة، في تصريح للنهار، إنه لا يستطيع التعليق على القضية، لأن ليس لديه أي فكرة حول الحادثة.

وأضاف وزير النقل، “اتركونا من المطار فهو جيد، ولديكم منشأة فنية رائعة الله بارك”.

للإشارة، انتشر فيديو موظفة تعرضت للتهديد بمطار هواري بومدين الدولي، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت إطار في مطار هواري بومدين الدولي، إلى الإهانة والتهديد بالطرد من منصب عملها، بعد أن كشفت عن فساد الإدارة.

وقالت الإطار فاطمة الزهراء مشتوف، إن رئيسة القسم هدّدتها بالطرد، وباستغلال نفوذها مدعية أن والدها وزير سابق.

وبعدها، تقول المسؤولة، تم تجريدها من جميع الصلاحيات، مع توجيه أوامر للمحققين العاملين معها، بعدم التعامل معها.

وذكرت الضحية أن المحققين قاموا بتهديدها، بطريقة غير مباشرة عبر ايمايلات.

وفي آخر الفيديو، وجهت الموظفة نداء لوزير العدل، من أجل التدخل في قضيتها وإنصافها.