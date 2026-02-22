بهذه الطريقة يتم حجز تذاكر الحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأحد، أن عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ستنطلق حصريا عبر “البوابة الجزائرية للحج” والتطبيق الهاتفي “ركب الحجيج”.

وفي بيان للديوان موجه للحجاج الميامين، فإن عملية حجز التذاكر للبقاع المقدسة تتم حصريا عبر “البوابة الجزائرية للحج” والتطبيق الهاتفي “ركب الحجيج”.

وأوضح البيان أن هذه العملية تتم بالتنسيق مع شركة الخطوط الجزائرية.

علمًا أن عملية حجز التذاكر ستنطلق يوم الاثنين 23 فيفري الجاري على الساعة 12:00.

وتفتح عملية الحجز بصفة تدريجية ومبرمجة، وفق ترتيبات تنظيمية وتقنية، بما يضمن السير الحسن للعملية.

ودعا الديوان الحجاجَ المعنيّين إلى ضرورة الالتزام بموعد الحجز الذي يتم اختياره، كونه نهائيا وغير قابل للتغيير.