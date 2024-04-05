بهذه الطريقة يمكنكم ربح 1000 جيغا أنترنت

قدمت اتصالات الجزائر، عرضا مبهرا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تمنح زبائنها 1000 جيغا حجم أنترنت بدلا من 150 جيغا على تعبئات IDOOM 4G LTE بقيمة 1500 دج.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، يقدم هذا العرض الترويجي تجربة أنترنت فريدة، طيلة شهر رمضان. مع الاستفادة من حجم بيانات 4G LTE أكبر وأكثر سخاء يستجيب لاحتياجاتكم، حتى بالنسبة للاستخدام المكثف.

وبهذا، يمكن للزبائن المستفيدين من هذا العرض، تحميل ومشاهدة ومشاركة برامجهم المفضلة دون القلق بشأن تجاوز حجم بياناتهم.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا العرض الترويجي صالح طيلة شهر رمضان المبارك. مع أحجام أنترنت قابلة للتجميع بالنسبة للتعبئات التي تعادل قيمتها أو تفوق 1000 دج.