بهذه العبارة ردّ “الأرسيدي” على دعوة رئاسة الجمهورية !

أكد محسن بلعباس، رئيس حزب الأرسيدي، أنه تلقى دعوة، اليوم الأحد، من رئاسة الجمهورية للحضور في اللقاء التشاوري المبرمج،غدا الإثنين.

وأفاد “الأرسيدي” ، أن الرسالة التي جاءته من طرف أحد عناصر الحرس الجمهوري، على متن دراجة نارية استغرقت 4 أيام للوصول إليه.

وأضاف محسن ساخرا، أن مقر رئاسة الجمهورية، يبعد 4.8 كم عن مقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

متسائلا عن قدرة مؤسسة على تسيير دولة بحجم قارة كالجزائر،لا تستطيع حتى إيصال،رسائلها المكتوبة في الوقت المحدّد،على مساحة 5 كم².

وعبر محسن بلعباس، عن رفضه للدعوة بعبارة، “ارحلوا فنحن لا نعترف بأجنداتكم لأنكم في وادي والشعب في وادي آخر.”

وجاء في منشور محسن بلعباس.

“وصلتني اليوم 21 أفريل 2019 دعوة من رئاسة الجمهورية مؤرخة يوم 18 أفريل 2019 وممضاة من طرف أمينها العام العقبي حبة”.

“للحضور في “لقاء تشاوري” مبرمج يوم الاثنين 22 أفريل 2019″.

“هذه الرسالة المحمولة من طرف أحد عناصر الحرس الجمهوري على متن دراجة نارية”.

“استغرقت 04 أيام لتصل من مقر رئاسة الجمهورية الذي يبعد 4.8 كم عن مقر الأرسيدي”.

“كيف لمؤسسة لا تستطيع أن توصل رسائلها المكتوبة،في الوقت المحدد على مساحة 5 كم² أن تسير دولة بحجم قارة كالجزائر”.