بهذه القواعد اقهر الفراغ واستمتع بالحياة..

كثير منا تواجهه أوقات فراغ تمر بصعوبة، وأحيانا كثير تمر دون استثمارها فيما ينفع، لذا نقدم لكم هنا أفضل طريقة لاستثمارها من خلال ما يلي:

1- إذا كنت طالبا ضعيفا فى عدد من المواد فيجب عليك استغلال أوقات الفراغ في تعزيز قدراتك. ونهل ما استطعت من المعلومات في هذه المواد لتحسن مستواك.

2- حفظ القرآن الكريم الذي من المؤكد أنه يمنحك طاقة إيجابية تحفزك دوما لما ينفعك. كما يمكن أيضا ممارسة الهوايات المفضلة، أو قليل من الرياضة.

3- استغل أوقات الفراغ في تعلم مهارات جديدة لأسلوب حياة ممتاز، وتنمية العقل بما يمكنه أن يساعدك للتألق والنجاح مستقبلا.

4- تستطيع المشاركة في المراكز التي تقوم بالعديد من الأنشطة التطوعية التي تفيد المجتمع المحلى. لتخدم مجتمعك وتشعر بالإنجاز الجماعي المفيد.

5- نجد الكثير من الطلاب يستثمرون أوقات فراغهم فى تحسين أوضاعهم المادية. عن طريق العمل لمساعدة أسرهم في الإنفاق عليهم.

6- يمكن استغلال الأوقات التي لا تجد ما تفعل فيها فى زيارة الأقارب وصلة الأرحام وتوطيد العلاقات بهم.