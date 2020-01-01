بهذه الكلمات عايدت سهيلة بن لشهب جمهورها برأس السنة الميلادية

فن وثقافة
  • -
  • 0
بهذه الكلمات عايدت سهيلة بن لشهب جمهورها برأس السنة الميلادية
بقلم نادية بن طاهر

هنأت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، جمهورها، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية 2020، بتغريدة على صفحتها بتويتر.

وكتبت الفنانة: “سنة تمضي وسنة تأتي، اللهم أجعل القادم أجمل، أرق التهاني أرسلها لكم أحبابي”.

وأضافت خريجة برنامج “ألحان وشباب”: “بداية عام جديد، ما أجمل الأعوام التي مرت معكم، ربي يجعلها سنة سعيدة علينا مليئة بالفرح والنجاحات”.

وتابعت سهيلة بن لشهب: “أنتم النهاية الجميلة في العام السابق، والبداية الأجمل في العام الجديد، الله يديمكم لي عام وراء عام”.

وحصدت النجمة الجزائرية، سهيلة بن لشهب، هذه السنة، عدة جوائز، من بينها: أفضل مطربة عربية شابة، وأفضل مطربة عربية صاعدة، وأكثر الفنانات أناقة في إفريقيا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=749266

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com