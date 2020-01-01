بهذه الكلمات عايدت سهيلة بن لشهب جمهورها برأس السنة الميلادية

هنأت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، جمهورها، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية 2020، بتغريدة على صفحتها بتويتر.

وكتبت الفنانة: “سنة تمضي وسنة تأتي، اللهم أجعل القادم أجمل، أرق التهاني أرسلها لكم أحبابي”.

وأضافت خريجة برنامج “ألحان وشباب”: “بداية عام جديد، ما أجمل الأعوام التي مرت معكم، ربي يجعلها سنة سعيدة علينا مليئة بالفرح والنجاحات”.

وتابعت سهيلة بن لشهب: “أنتم النهاية الجميلة في العام السابق، والبداية الأجمل في العام الجديد، الله يديمكم لي عام وراء عام”.

وحصدت النجمة الجزائرية، سهيلة بن لشهب، هذه السنة، عدة جوائز، من بينها: أفضل مطربة عربية شابة، وأفضل مطربة عربية صاعدة، وأكثر الفنانات أناقة في إفريقيا.