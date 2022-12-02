بهذه النتائج يرسم المنتخب الغاني تأهله لثمن نهائي مونديال قطر

يواجه اليوم الجمعة المنتخب الغاني خصمه الأوروغوياني، برسم الجولة الثالثة والحاسمة الخاصة بالمجموعة الثامنة المؤهلة لثمن نهائي مونديال قطر 2022.

ويملك المنتخب الغاني في رصيده 3 نقاط، بعد خسارة ضد المنتخب البرتغالي بثلاثة أهداف لهدفين، وفوز في الجولة الثانية ضد كوريا الجنوبية بثلاث أهداف لهدفين.

ويجب على البلاك ستارز في مباراة الليلة، الفوز على الأوروغواي والتأهل مباشرة من دون إنتظار نتيجة لقاء البرتغال وكوريا الجنوبية.

أو في حال التعادل ضد الأوروغواي، وعدم فوز كوريا الجنوبية ضد البرتغال، تتأهل غانا لثمن نهائي المونديال.

وفي حالة أخرى، التعادل مع الأوروغواي وفوز كوريا الجنوبية على البرتغال بفارق هدف واحد شرط ألا تتفوق كوريا الجنوبية على غانا بعدد الأهداف.