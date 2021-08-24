بهذه الطريقة رد لعمامرة على تخوف إسرائيل من العلاقات بين الجزائر وإيران

إعتبر وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة على تخوف وز ير خارجية إسرائيل من العلاقات بين الجزائر وطهران بالسخيف.

وقال الوزير لعمامرة خلال تنشيطه لندوة صحافية بالمركز الدولي للمؤتمرات بأن العلاقات بين الجزائر تاريخية وقديمة. كما ان هناك علاقات إقتصادية بطيئة بحكم الحظر المفروض على إيران

وواصل لعمامرة ان الجزائر وإيران تربطها علاقات تاريخية كما ان إيران دولة صديقة.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أننا “نتشارك بعض القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب”.