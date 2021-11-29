بهذه الطريقة يمكن لمكتتبي عدل سحب مقررات التخصيص من الموقع الإلكتروني

كشفت حورية ماضي مديرة الإعلام والإحصائيات بوكالة عدل في تصريح حصري للنهار عن كيفية سحب مقررات التخصيص من الموقع الإلكتروني.

وأوضحت حورة ماضي أن عملية سحب مقررات التخصيص من خلال ولوج المكتتب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة وهو www.adll.com dz. وواصلت ذات المسؤولة أم المكتب بعد دخوله الموقع يجد فقرة التخصيص أين يدخل رقم الإكتتاب التسلسلي الخاص به. كما يدخل الرقم السري الخاص. سيجد المكتتب أمامه خانة يدخل رقم الإكتتاب التسلسلي الخاص به والرقم السري .

وفي حال إدخال التأكد من المعلومات المقدمة من المكتتب صحيحة يلج مباشرة إلى الموقع حيث يجد مقررات التخصيص الخاص به منشورة. ليقوم المكتتب بتفحصها والتأكد من أنها صحيحة وليس فيها اخطاء يمكنه طبعها بعد ذلك.

وكان فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل عن إنطلاق عملية سحب مقررات التخصيص. وذلك عبر الموقع الرسمي للوكالة وستستمر العملية طيلة شهر ديسمبر.

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بلغ عدد السكنات الموزعة إنطلاق عملية التوزيع الكبرى 29 ألف وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار “عدل” بما فيها عدل “كناب” الرغاية. هذا وتتواصل عملية توزيع السكنات المتبقية في مختلف ولايات الوطن، حسب مسؤول بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وقد تم بولاية الطارف توزيع 1000 وحدة سكنية تحت إشراف وزير السكن طارق بلعريبي. رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد فيصل زيتوني. وكما شهدت ولاية ميلة توزيع 260 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”. وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، عن توزيع 90 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل ولايات الوطن. بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة. كما أكد وزير السكن بلعريبي على تسريع وتيرة الأشغال وتسليم السكنات لأصحابها في إطار هذه العملية الكبرى.

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