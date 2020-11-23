بهلول :”أحمد أحمد لم يكن يطيق سماع أي شيء عن الجزائر”

وجه عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، إنتقادات لاذعة لرئيس الكاف أحمد أحمد، بعد العقوبات المفروضة عليه من طرف الفيفا.

وصرّح قائلا لتلفزيون النهار :”أحمد أحمد، لم يكن يطيق أي شيء مُتعلق بالجزائر، حيث ينتظر أي فُرصة من أجل مُعاقبة ممثيلها”.

وواصل :”أنا هنا ألوم، من قام بإيصال صورة سيئة عنا لأحمد أحمد منذ وصوله لهرم الكاف، ولا أريد أن تحدث عمن قام بهذا”.

وأضاف :”لقد كنا نلاحظ، بأنه يتعامل معنا بطريقة سيئة منذ أول يوم، رغم أنه لم يكن يعرفنا أصلا، وهذا أمر مؤسف حقا”.

ليختم :”لقد تفاجأنا كثيرا من تصرفاته، ولكن الحمد لله، الآن تم إسقاطه من نصابه والمياه ستعود لمجاريها”.