بهلول: “أولمبيك مارسيليا سيكون أكبر الخاسرين في حال تضييعه صفقة عطال”
أبدى المدرب الجزائري جيلالي بهلول، رأيه بخصوص الجدل الكبير حول امكانية انتقال يوسف عطال، لنادي أولمبيك مارسيليا، هذا الصيف.
وقال المدرب بهلول، في تصريح لموقع “العربي الجديد”: “بخصوص قضية يوسف عطال، الكثير هنا في مرسيليا غير سعداء بتصريحات عمدة المدينة حول هذه الصفقة”.
كما أضاف: “بصفتي مشجعاً لهذا النادي، وابناً لمدينة مرسيليا، وجزائرياً أيضاً، أرى أن هذا المسؤول بالغ كثيراً في تصريحاته، وليس له دخل في شؤون الفريق أصلاً”.
وأردف المدرب السابق لشبيبة القبائل: “أعتقد أنه حاول أن يثير ضجة فقط، نادي أولمبيك مرسيليا يبقى أكبر منه بكثير”.
وأضاف بهلول: “تمنياتي وتمنيات الكثير هنا أن تنجح هذه الصفقة، لأن عطال مناسب للفريق، وكذلك النادي بحاجة لخدماته”.
وختم المدرب جيلالي بهلول: “وأؤكد أنه إذا لم ينجح هذا الانتقال، فإن أولمبيك مرسيليا هو أكبر الخاسرين، وليس اللاعب، الذي يبقى ابن بلدي، وأتمنى له التوفيق والذهاب بعيداً في مشواره الكروي”.