بهلول: “الإنتقادات الموجهة للفاف يجب أن تكون موضوعية”

الرياضة
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بهلول: “الإنتقادات الموجهة للفاف يجب أن تكون موضوعية”
بقلم كريم.تيغرمت

طالب عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، بضرورة التحلي بالموضوعية في الانتقادات التي توجه للفاف، والمقارنة بين سلبيات وإيجابيات العمل المنجز لحد الآن.

وصرح عمار بهلول، لتلفزيون “النهار”: “يجب التحلي بالموضوعية في انتقاد الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، والحديث عن الإيجابيات مثل السلبيات في العمل المنجز لحد الآن”.

وأضاف: “صحيح أننا أخفقنا في اختيار بعض الناخبين الوطنيين، لكن في الأخير نجحنا في ايجاد الناخب الوطني المناسب الذي مكننا من إحراز كأس أمم إفريقيا”.

وتابع عضو المكتب الفيدرالي: “تلقينا انتقادات أيضا بخصوص فشلنا في الحصول على تمثيل لدى الكاف خلال ترشح ولد زميرلي، والآن نملك 7 ممثلين في الكاف”.

وختم عمار بهلول: “عند توجيه أي انتقاد، يجب أن يكون موضوعي، وبدون أي تجريح، أو قذف أو افتراء، كما يجب أيضا منح المكتب الفيدرالي حقه”.


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