بهلول: “الشبيبة لم تسرق الفوز والبطاقة الحمراء صعبت مهمتنا”

اعترف مدرب اتحاد خنشلة، بهلول جيلالي، بأحقية شبيبة القبائل في الفوز على ناديه أمس الثلاثاء، برسم الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة.

وسقط الاتحاد، بنتيجة 1-0، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو. وهي الهزيمة الأولى لـ”السيسكاوة” هذا الموسم، بعد انتصارين و5 تعادلات في أول 7 جولات.

وأوضح جيلالي بهلول، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء. أن فريقه كان يستهدف الخروج بنقطة على الأقل، قبل أن يستدرك: “ولكن على العموم الشبيبة لم تسرق الفوز وسيطرت على اللقاء”.

كما أوضح ذات المتحدث. الذي سبق له قيادة العارضة الفنية لشبيبة القبائل، بأن فريقه تأثر بالطرد الذي تعرض له اللاعب محمد قمرود.

وختم: “خطتنا كانت مثالية والأمور سارت جيدا، ولكن الطرد جعل الأمور صعبة. وتلقينا في الأخير هدفا بطريقة ساذجة.. هذه هي كرة القدم يوم لك وآخر عليك”.