بهلول: ” المرحوم كان متفان في عمله رغم نقص الإمكانيات وبعد المسافة”

الرياضة
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بهلول: ” المرحوم كان متفان في عمله رغم نقص الإمكانيات وبعد المسافة”
بقلم يونس رزيق

ترحّم عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول على رئيس رابطة ولاية تمنراست أحمد دريبات الذي وافتته المنية أمس الإثنين.

وأكد عمار بهلول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن أحمد دريبات كان متفان في عمله على الرغم من نقص الإمكانيات وبعد المسافة.
وقال:”المرحوم دريبات كان يتميز بالصرامة والانضباط في العمل, لم نجد معه أي مشكل فيما يخص تطبيق برنامج الرابطة”.

و أضاف رئيس لجنة التنسيق مع الرابطات بالاتحادية الجزائرية : “لقد كان مسيرا كفئا ومنسقا مميزا مع الرابطة الجهوية لورقلة والفيدرالية أيضا. لقد عاشت رابطة تمنراست في عهده حالة استقرار وكان يعمل بتفان على الرغم من نقص الإمكانيات وبعد المسافة”.


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