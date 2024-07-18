بهلول: “بشير بلومي يسير في الطريق الصحيح وهذه نصيحتي له”

أثنى المدرب الجزائري جيلالي بهلول، على الدولي الجزائري بشير بلومي، لاعب فارنسي البرتغالي، كما وجه له نصيحة بخصوص مستقبله الكروي.

وقال المدرب بهلول، مصرحا لموقع “العربي الجديد”: “أعتقد أن بشير بلومي يسير في الطريق الصحيح”.

كما أضاف: “أتمنى فعلاً رؤيته في نادي أولمبيك مرسيليا، حتى وإن لم يأتِ فرغبتي هي أن أراه في نادٍ كبير آخر”.

وأضاف جيلالي بهلول: “نصيحتي له بألا يتعجل، حتى وإن استمر في البرتغال، فهذا ليس سيئاً بالنسبة له، بالعكس سيكون في صالحه، وسيسمح له بتثبت مكانته أكثر، خاصة أننا نعرف أن كبار الأندية هناك، مثل سبورتينغ، بورتو، وبنفيكا، لا تضيع بسهولة مثل هذه المواهب، المهم عليه أن يواصل العمل، مثلما كان الحال الموسم الماضي مع فريقه الحالي، فارنسي البرتغالي.”