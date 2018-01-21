بهلول.. بن مجبر وعلي مالك مرشحون لخلافة قرباح مؤقتا !

أكدت مصادر النهار المقربة من “الفاف” أن الثلاثي “عمار بهلول”، “بن مجبر” و”علي مالك” مرشحون لتسيير اللجنة التي ستتولى تسيير البطولة المحترفة بقسميها الأول والثاني.
وسيكون الرئيس الجديد المقبل للجنة المسيرة بصفة مؤقتة فقط إلى غاية الجمعية العامة الإستثنائية وإنتخاب رئيس جديد.
ويدور الحديث داخل أسوار الفاف حول عضو المكتب الفدرالي المكلف بالرابطات ورئيس رابطة ولاية الطارف عمار بهلول لترأس اللجنة المؤقتة.
كما تردد إسم الرئيس السابق للجنة المنظمة لمنافسة كأس الجمهورية “علي مالك”، وبن مجبر رئيس رابطة الهواة.
بن مجبر علي مالك وبهلول
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