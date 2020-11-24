بهلول : “ترشح زطشي للمجلس التنفيذي للفيفا ليس صدفة”

أكد عضو المكتب الفيدرالي “عمار بهلول” أن ترشح رئيس الفاف خير الدين زطشي لمنصب المجلس التنفيذي للفيفا لم يكن صدفة.

وتحدث عمار بهلول في ميكروفون تليفزيون “النهار”، عن ترشح خير الدين زطشي لمنصب المكتب التنفيذي للفيفا قائلا:

“ترشح خير الدين زطشي لم يكن صدفة، لأننا ندرك جيدا بأنه سيكون هناك تغيير، وأنه سيكون هناك دم جديد وتنسيق، والحمد لله، كانت لدينا ضربة إستباقيةبأنه سيتم التخلي عن رئيس الكاف أحمد أحمد، والآن سنخوض الإنتخابات بقوة بحكم السياسة التي تنتهجها الفاف، والديبلوماسية الجزائرية”.