بهلول: “تعرضنا أنا وقاسمي للإهانة في أبوظبي”

الرياضة
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بهلول: “تعرضنا أنا وقاسمي للإهانة في أبوظبي”
بقلم يونس رزيق

إنتقذ عضو المكتب الفيدرالي للفاف عمار بهلول، تصرف نائب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوة عقب الأحداث التي شهدتها أشغال الجمعية العامة للإتحاد العربي.

ونشط عمار بهلول صبيحة اليوم الأحد صبيحة ندوة صحفية بمدينة قسنطينة على هامش إجتماعه برؤساء الرابطات الولائية والجهوية لمساندة رئيس الفاف خير الدين زطشي.

“لاحظنا إحتقارنا في ورقة الحضور، أين تم تدوين قاسمي رشيد كعضو في المكتب الفيدرالي، في حين أنه إنتقل لحضور الجمعية كنائب لرئيس الفاف خير الدين زطشي”.

وأَضاف: “للأسف تصرف روراوة يترك العديد من التساؤلات، لأنني إستقبلته شخصيا خلال أشغال الجمعية العامة في الجزائر، وإستقبلته شخصيا بالمطار”.


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