بهلول: ” زوج سفيرة في الجزائر هو الذي خطط للمؤامرة”

فجر عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم عمار بهلول قنبلة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن الشخص الذي خطط للكولسة ضد الجزائر في إنتخابات المكتب التنفيذي للكاف .

وخسر عمار بهلول إنتخابات المكتب التنفيدي للكاف بـ 24 صوت، فيما تحصل الليبي عبد الرحيم الشناني على 29 صوتا.

وتحدث عمار بهلول على هذه الهزيمة في تصريح حصري لقناة النهار ظهيرة اليوم الخميس قائلا:

“على الساعة العاشرة كلمني عضو من الكاف وقال لي بالحرف الواحد..”عليك أن تحذر هناك مؤامرة تحاك ضدك في فندق الماريوت”

وأضاف:” الشخص الذي إستقبلني بمنزله هو وزوجته التي تعمل سفيرة في الجزائر ، أين عرضنا عليه أفكارنا هو من خطط لهذه المؤامرة”.