بهلول: “سنفرح بالتتويج باللقب أكثر من الفوز بمقعد في الكاف”

أكد عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم عمار بهلول أن الفوز بلقب كاس امم إفريقيا يوم غد سيرد الإعتبار للجزائر بعد خسارة مقعد في المكتب التنفيدي للكاف.

وتحدث عمار بهلول على هذه الهزيمة في تصريح حصري لقناة النهار ظهيرة اليوم الخميس قائلا:

“إن شاء الله سنفرح بالمنتخب الوطني أكثر من هذا المقعد، أردنا بحضور رئيس الفيفا جيان أنفانتينو أن تكون الإنتخابات نزيهة، لكن للأسف الإنتخابات تسير بإتجاه واحد”.

وأضاف: “رئيس الفيفا يستخلص أن مرشح من الجزائر التي ستلعب النهائي يخرج خاسر، لكننا على دراية أن الإنتخابات فيها كولسة في اللحظات الأخيرة”.

“فتحنا صفحة جديدة مع رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ، لكن لا يخفى عليك أن تألق المنتخب الوطني يزعج الكثير حتى المقربين منا”.