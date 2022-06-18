بهلول: ” عمارة خطر على الكرة الجزائرية”

انتقد عضو المكتب الفدرالي المستقيل عمار بهلول فترة الرئيس المستقيل شرف الدين عمارة الذي وصفها بـ “الكارثية” وخطر على الكرة الجزائرية عامة.

وقال بهلول في تصريح لتلفزيون “النهار” اليوم السبت “عشنا في كارثة وعمارة خطر على الكرة الجزائرية. استغرب لماذا تم معاقبتي رفقة عيساوي”.

وأضاف “عمارة لديه نمط اداري وليس رياضي. لم يكن مركز معنا. قرّر توقيفي رغم انه استقال في وقت سابق”.

كما ختم ” عمارة كان يقيل بقرارات رجولية. ودون المشاورة.عمارة قال انه تعرض للخيانة. استغرب لماذا تم معاقبتي رفقة عيساوي”.