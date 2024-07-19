بهلول: “عمورة يستحق ما حققه وعلى اللاعبين الجزائريين الاقتداء به”

ثمن المدرب الجزائري، جيلالي بهلول، انتقال الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، لنادي فولسبورغ الألماني، كما دعا اللاعبين الجزائريين للاقتداء به.

وصرح المدرب بهلول، لمقع “العربي الجديد”: “عمورة يستحق ما حققه حتى الآن، فقد رأينا كم عمل واجتهد ليصل إلى هذا المستوى”.

كما أضاف: “باستطاعته التطور أكثر، بالنظرلموهبته الكبيرة، والدليل على ذلك تهافت الأندية على خدماته، فليس من السهل أن تنتقل إلى فولفسبورغ بعد وقت قصير لك في أوروبا”.

وختم جيلالي بهلول: “نتمنى أن نراه في فريق أكبر مستقبلاً، ويبقى مثالاً يُحتذى به عند سائر اللاعبين الشباب في الدوري الجزائري لكرة القدم”.