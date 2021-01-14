بهلول: “قسما بالله غير زطشي شبعان ويجبد من جيبو”

حظي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بتزكية عضو المكتب الفيدرالي “عمار بهلول” قبل إنتخابات اللجنة التنفيدية للفيفا.

وأجرى عمار بهلول حوارا مع قناة النهار حول ترشح خير الدين زطشي لمنصب المجلس التنفيدي للفيفا قائلا:

“أنا أدرك جيدا مساهمة خير الدين زطشي في التتويج بكاس أمم إفريقيا، بالرغم من أن الكثيرين أرادو أن يجحدوا هذا الإنجاز”

وأضاف: “أقسم بالله أنني لاحظت في زطشي خصال المسؤول الحقيقي.. زطشي شبعان، يجبد من جيبو.. ليس هنا من أجل تكوين ثروة على مستوى الفيدرالية”

“من أجل تقمص المسؤولية يجب أن تكون نضيفا ونزيها، هذه البلاد محتاجة للمخلصين وليس لأشخاص يبحثون على من يبحثون عن الثروة”.