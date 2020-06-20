بهلول: “قضية إقصاء لاعبي جبهة التحرير الوطني مفتعلة”

الرياضة
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بهلول: “قضية إقصاء لاعبي جبهة التحرير الوطني مفتعلة”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، أن قضية إقصاء لاعبي جبهة التحرير الوطني من الجمعية العامة للفاف مفتعله، والمراد منها هو ضرب المكتب الفيدرالي.

وصرح عمار بهلول، للفزيون “النهار”: “قضية إقصاء لاعبي جبهة التحرير الوطني مفتعلة، ولا أساس لها، كما لا يمكن لأي عاقل أي يتقبلها”.

وأوضح عضو المكتب الفيدرالي: “من المستحيل أن يملك أي شخص الجرأة في إقصائهم لاعبي جبهة التحرير الوطني، لأنهم يمثلون تاريخ ورموز الثورة”.

وتابع عمار بهلول: “هناك محاولة لضرب المكتب الفيدرالي بكل الوسائل، لكن من الغباء استغلال هؤلاء الرموز، في مثل هذه الهجمات، وهذا يدل عل درجة الإنحطاط التي وصلنا إليها”.


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