بهلول: “كان على مدوار وغوتي تفادي مثل هذه التصريحات”

لام عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، ورئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي، على التصريحات التي تبادلها الطرفان مؤخرا.

وصرح عمار بهلول، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “لو كنت مكان مدوار، وغوتي، لتفاديت مثل هذه التصريحات”.

وأضاف: “محاولة حل المشاكل عبر منابر الإعلام لن يأتي بنتيجة، هناك الإطار المنظم، وطرق أخرى لحل مثل هذه المشاكل”.

وتابع: “عهدة الرئيس زطشي لازالت ممتدة لسنة أخرى، ولا وجود لحرب على الرئاسة، ولو كان الأمر كذلك لكنت على علم بذلك”.

وأردف: “هناك طرق قانونية متاحة لكل الأعضاء للحديث وحل مثل هذه المشاكل، سواء بالإتصال المباشر برئيس الفاف، أو خلال إجتماع المكتب الفيدرالي”.

وختم عمار بهلول: “مثل هذه التصريحات تم تأويلها عبر مختلف وسائل الإعلام بطرق مختلفة، وهذا لا يخدم كرة القدم الجزائرية”.