بهلول: “كنت قادر نعيش سلطان بأموال الفاف لكني فضلت المعارضة”

أكّد عضو المكتب الفدرالي المستقيل عمار بهلول أنه فضّل أن يكون معارضا لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم المستقيل شرف الدين عمارة.

كما قال في تصريح لتلفزيون “النهار” اليوم السبت “كنت اول المعارضين لرئيس الفاف. من قبل كنا نتشاور ولكن في المكتب الفدرالي الحالي لم نعيش نفس السيناريو”.

وأضاف “كنت قادر نعيش سلطان بأموال الفاف لكني فضلت المعارضة”.

“الاستمرارية كانت أفضل في المنتخب الوطني. وكنت قادر على التوصل إلى منصب في الكاف”

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