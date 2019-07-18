بهلول: ” لا تقارنوا منتخبنا الوطني بـ “ليبيا” ؟ !”

أكد عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم عمار بهلول، أنه لا مجال لمقارنة الجزائر وليبيا في مجال كرة القدم.

وخسر عمار بهلول إنتخابات المكتب التنفيدي للكاف بـ 24 صوتا، فيما تحصل الليبي عبد الرحيم الشناني على 29 صوتا.

وتحدث عمار بهلول على هذه الهزيمة في تصريح حصري لقناة “النهار” ظهيرة اليوم الخميس قائلا:

“لو لم يصل المنتخب الجزائري للنهائي ربما كنا سنحصل على مقعد في المكتب التنفيدي للكاف، كيف لكم أن تقارنوا ليبيا مع الجزائر، ليبيا منتخب غير موجود أصلا في الخريطة، كيف لكم أن تقارنوه بفريق وصل للنهائي”.