بهلول: ” لجنة الإنضباط المؤقتة أكثر حزما من لجنة حداج”

أكد عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم “عمار بهلول”، أنّ لجنة الإنضباط المؤقتة التي عينت مؤخرا تتمتع بحزم أكبر من اللجنة الماضية التي كان يرأسها عبد الحميد حداج.

وأكد بهلول أن الخبرة التي يملكها أعضاء اللجنة المؤقتة هي سبب تعيينهم في هذا المنصب.

“اللجنة التي قمنا بتنصيبها مؤقتا هي أكثر صرامة، وقمنا بدراسة الملفات حسب القانون، وحتى العقوبات التي أصدرتها هي طبقا للقوانين، وطبقا لما سجل في تقرير الحكام”.

“اللجنة التي تم تنصيبها لديها خبرة، حيث قمنا بتعيين رئيس لجنة من رابطة الهواة، وعضوين من الرابطة الولائية..ولديهم الخبرة الكافية في دراسة الملفات”.