بهلول :”لدينا ثلاثة مُقترحات سنقدمها للجمعية العامة بشأن مصير الموسم”

كشف عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول، بأن لديها ثلاثة مقترحات لتحديد مصير الموسم الجاري، خلال الجمعية العامة القادمة”.

وقال خلال ندوة صحفية عقدها بعد نهاية إجتماع المكتب الفيدرالي :”هل نذهب لبطولة بيضاء، أم صيغة بالصعود والنزول، أو نذهب لصعود بلا نزول مما يؤدي لمحترف أول بـ20″.

وواصل :”الخيار الأخير يتناسب مع الصيغة الجديدة التي كانت الفاف على عرضتها على الأندية في الفترة الماضية وتمت الموافقة عليها”.

وختم :”القرار الأخير سيكون للجمعية العامة، والتي ستمتلك كل الحرية من أجل الخروج بالقرار النهائي”.