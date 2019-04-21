بهلول: ” لم أنتقد روراوة لا في المغرب..ولا في تونس”

فند عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم عمار بهلول، الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي مفاذها أنه إنتقد الرئيس السابق للفاف محمد روراوة لدى رئيس الإتحاد المغربي والتونسي.

ونشط عمار بهلول صبيحة اليوم الأحد صبيحة ندوة صحفية بمدينة قسنطينة على هامش إجتماعه برؤساء الرابطات الولائية والجهوية لمساندة رئيس الفاف خير الدين زطشي.

وقال: ” كل ما روج بخصوص قضية أنني إنتقذت روراوة لدى رئيس الإتحاد المغربي والتونسي لا أساس له من الصحة، لأنه من المستحيل أن أنزل إلى هذا المستوى، وأنا لا أنتقذ جزائري في الخرج”.