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بهلول: “لم نفرض أنفسنا والأندية هي من طالبت بالإستقرار”

الرياضة
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بهلول: “لم نفرض أنفسنا والأندية هي من طالبت بالإستقرار”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد عضو ديريكتوار الرابطة المحترفة لكرة القدم، عمار بهلول، أن مواصلة قيادتهم للرابطة الوطنية، جاء بطلب من رؤساء النوادي المحترفة.

وصرح عمار بهلول لتلفزيون “النهار”: “رؤساء الأندية طالبوا بظرورة الإستقرار، بالنظر للمباريات القليلة والهامة المتبقية”.

وأضاف: “لم نفرض أنفسنا على أحد، الأندية الوطنية وجدت الشفافية والصرامة في طريقة تسييرنا، وهذا ما دفعها لتجديد الثقة فينا”.

وتابع: “بين أيدينا أمانة، سنسلمها في النهاية لأعضاء الجمعية العامة، التي ستقرر مستقبلا عبر الإنتخاب من يتولى رئاسة الرابطة”.


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