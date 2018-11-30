بهلول: “لم ننقاش قضية السياربي ونسعى لحل مشكلة عنابة”

الرياضة
  • -
  • 0
بهلول: “لم ننقاش قضية السياربي ونسعى لحل مشكلة عنابة”
بقلم كريم تيغرمت

أوضح عمار بهلول، عضو المكتب الفيدرالي، أنه لم يتم مناقشة قضية شباب بلوزداد، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الأخير، وأنهم سيسعون لإيجاد حل لقضية اتحاد عنابة.

وصرح عمار بهلول، للإذاعة الوطنية: “عبد الكريم مدوار، طرح قضية شباب بلوزداد، على المكتب الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير، لكن القضية لم يتم مناقشتها بعد”.

وبخصوص قضية اتحاد عنابة، أوضح عمار بهلول: “يوم الأحد، سنستقبل رئيس اتحاد عنابة لمحاولة إيجاد حل لمشكلة ديون هذا الفريق مع لاعبيه السابقين”.

وأضاف: “نسعى لإيجاد حلول مرضية للطرفين وفق القانون، خلال الإجتماع الذي سيجمعنا برئيس الفريق، عبد الباسط زعيم”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com