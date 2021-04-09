بهلول: “لهذا السبب تراجعت عن الترشح لرئاسة الفاف”

كشف عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول اليوم الجمعية، عن الأسباب التي دفعته لسحب ترشحه سباق رئاسة الفاف.

وصرح بهلول، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “صحيح أنني أعلنت في وقت سابق ترشحي لرئاسة الفاف”.

وأضاف: “في اليومين الأخيرين فكرت جيدا وخلال الجمعية العامة التقيت بشرف الدين عمارة، وابدى رغبته في الترشح، لذا اقترحت عليه الاتحاد نعا، لفائدة كرة القدم الجزائرية”.

وأردف: “عمارة مسير جيد، وهدفنا من دعمه، هو توحيد عائلة كرة القدم الجزائرية، وتفادي الشقاق بين أعضاء الجمعية العامة”.

وختم عمار بهلول: “اجتمعمنا لـ6 ساعات، تحدثنا عن البرنامج والمجموعة التي ستعمل معا والتي ستضم أعضاء من مختلف مناطق الوطن وبكفاءات كبيرة”.