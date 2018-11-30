بهلول: “لهذا السبب تم إنهاء مهام باكيري من رابطة البويرة ولجنة تنظيم الكأس”

كشف عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، الأسباب التي دفعت بالمكتب الفيدرالي، إنهاء مهام باكيري من على رأس رابطة البويرة، ولجنة تنظيم كأس الجمهورية.

وصرح عمار بهلول، للإذاعة الوطنية: “باكيري، شعر بتعب كبير، حتى على مستوى الصحى، ما أثر على عمله على مستوى رابطة البويرة”.

وأضاف: “المكتب الفيدرالي قرر بالإجماع، تنصيبي على رأس ديريكتوار مؤقت، لتسيير رابطة البويرة، فيما تبقى من الموسم الجاري”.

وتابع: “لنفس السبب دائما، تم إعفاء باكيري، من مهامه على رأس لجنة تنظيم كأس الجمهورية، وتنصيب أسماء أخرى، لضمان السير الحسن لهذه المنافسة”.