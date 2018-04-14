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بهلول :”ماحدث في حملاوي مؤسف وسنعمل على مُعالجة الأمر”

الرياضة
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بهلول :”ماحدث في حملاوي مؤسف وسنعمل على مُعالجة الأمر”
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح رئيس “الديريكتوار” المُسير للرابطة الوطنية لكرة القدم، عمار بهلول بأنه مُتحسر لأحداث العنف التي شهدتها مُباراة “الجياسكا” أمام المولودية.

وصرح لتلفزيون “النهار” قائلا :”ماحدث في حملاوي مؤسف، والغريب في الأمر هو أن العنف كان في المُدرجات لاعلى أرضية الملعب”.

وواصل :”في الرابطة عملنا على ألا تكون مشاكل في البرمجة والتحكيم، لنتفاجىء الآن بمُشكل المُدرجات والذي يُعطي صورة سيئة عنا”.

ليختم :”الإجراءات الردعية لن تكون كافية، بل يجب القيام بعمل جواري مع الجماهير في الاحياء ومعاقل الأندية لإعادة الروح الرياضية”.

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