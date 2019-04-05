“بهلول” :”ما سيحدث للكرة الجزائرية لو يرحل المكتب الفيدرالي؟”

دخل عُضو المكتب الفيدرالي، “عمار بهلول”، في نوبة “غضب” مُبالغ فيها للرد على الإنتقادات الموجهة لـ”الفاف” بهذه الفترة، لكثرة سقطاتها.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”ما سيحدث للكرة الجزائرية، في حالة رحيل المكتب الفيدرالي، الأمور لن تكون على أحسن ما يُرام”.

وترك ممثل “الطارف” الإنطباع بأن الكرة في بلادنا مُتوقفة على المكتب الفيدرالي الحالي، مُتناسيا بأنها مرت على أزمات أكبر وتجاوزتها.

ليستدرك في نهاية المطاف نفسه، ويؤكد بأن “الفاف” كلها آذان صاغية لجميع أطياف كرة القدم الجزائرية، مهما كانت الظروف والأوضاع.