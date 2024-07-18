بهلول: “متفائل من قدرة بيتكوفيتش على قيادة الخضر لنهائيات كأس العالم”

تحدث المدرب الجزائري جيلالي بهلول، عن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، حيث أثنى على هذا الاخير، كما أبدى ثقته في قدرته على قيادة الخضر لبلوغ نهائيات كأس العالم.

وصرح بهلول، في حوار لموقع العربي: “صحيح فلاديمير بيتكوفيتش، لا يملك الخبرة في الملاعب الأفريقية، لكنه يملك الخبرة كمدرب وطني”.

كما أضاف: “أرى أن هذا المدرب خيار موفق، لأنه يملك الشخصية التي تُناسب اللاعب الجزائري، وأتمنى له كل النجاح والتوفيق”.

واردف: “في المباراة الأولى ضد غينيا ارتكبنا أخطاءً، ولم تكن هناك روح قتالية، لكن أمام أوغندا رأينا وجهاً آخر، وهنا ظهرت لمسة المدرب”.

وتابع جيلالي بهلول: “يجب أن نصبر على هذا المدرب ونعطيه الوقت الكافي، لكي يُظهر ما يُمكن أن يقدمه للمنتخب الجزائري، وأنا لديَّ معرفة واسعة بقدراته، ومتفائل بالتأهل لكأس العالم المقبلة”.