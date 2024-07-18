بهلول: “محرز لا يستحق الخروج من الباب الضيف والمنتخب لازال بحاجة لخدماته”
بقلم كريم تيغرمت
شدد المدرب الجزائري جيلالي بهلول، على ظرورة مواصلة الاستفادة من خدمات قائد الخضر رياض محرز، باعتباره من أهم العناصر الوطنية.
وفي حوار خص به موقع “العربي الجديد” قال بهلولي: “محرز يبقى اللاعب الكبير والمعروف، ولا أحد يُمكنه القول إنه ضد عودته لمنتخب الجزائر”.
كما أضاف: “هو يُعتبر أحد أهم اللاعبين في تشكيلة “الخُضر” خلال السنوات السابقة، نحن الآن نقترب من كأس العالم 2026، ويجب أن نستفيد من كل اللاعبين المهمين مثل محرز”.
وختم المدرب جيلالي بهلول: “رياض محرز ليس اللاعب الذي يستحق أن يخرج من الباب الضيق، بعد الخدمات التي قدمها للمنتخب الجزائري”.
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