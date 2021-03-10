بهلول: “من غير المعقول أن لا يحظى زطشي بعهدة ثانية”

جدد عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، دعمه التام لرئيس الفاف خير الدين زطشي، مؤكدا أحقية هذا الأخير في عهدة ثانية.

وصرح عمار بهلول، لتلفزيون النهار: “بالنظر لكل ما حدث في العهدة المنقضية، مع المنتخب الوطني، وجائحة كورونا، أقول عهدة واحدة غير كافية”.

وأضاف: “اعتبر أنه من الأحسن، أن يحظى خير الدين زطشي، بعهدة ثانية، لضمان إتمام كل البرامج والورشات المفتوحة”.

وتابع عمار بهلول: “نحن مع مبدأ الاستمرارية، لضمان إنجاح البرامج المسطرة لتطوير كرة القدم، بما فيها الأكاديميات، والمنتخبات الشبانية، بالإضافة للاستحقاقات الهامة التي تنتظر الخضر مستقبلا”.