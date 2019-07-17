بهلول: “نسعى لإسترجاع منصبنا في “الكاف” ومردود الخضر يمنحنا دفع إضافي”

أكد عمار بهلول، عضو المكتب الفيدرالي، سعي الإتحاد الجزائري، لإستعاد مكانته في “الكاف”، خلال الإنتخابات المقبلة لمكتبه التنفيذي.

وصرح عمار بهلول، لتلفزيون “النهار”: “نحن هنا لإسترجاع المنصب الذي فقدناه في “الكاف”، وقمنا بعل تمهيدي مع كل رؤساء الإتحاديات، من أجل ذلك”.

وأضاف: ” ظهور المنتخب الوطني بوجه مشرف خلال هذه “الكان”، منحنا دفع إضافي، ومن شأنه أن يعزز حظوظنا، في هذه الإنتخابات”.

وأوضح: “الجزائر أنقذت كان 2019 من خلال أنصارها اللذين سجلو حظورهم بقوة، وعلى هذا الأساس من حقنا الحصول على مكانة في “الكاف””.