بهلول: “نطمح لوضع اتحاد خنشلة ضمن الستة الأوائل في الموسم الجديد”

كشف المدرب الجديد لفريق اتحاد خنشلة، جيلالي بهلول، أهدافه مع الفريق في الموسم المقبل، مبديا طموحا كبيرا.

وقال المدرب بهلول، في أول تصريح له عقِب ترسيم التحاقه باتحاد خنشلة: “أمضيت على عقد لمدة سنة واحدة مع اتحاد خنشلة”.

كما أضاف: “كل مدرب يطمح للبقاء أطول فترة ممكنة مع فريقه، وبالنسبة لي لا مشكلة في البقاء لموسمين أو ثلاثة مع اتحاد خنشلة، المهم هو تواجد مشروع جيّد في الفريق”.

وتابع المدرب جيلالي بهلول: “اتحاد خنشلة، فرض تواجده في البطولة المحترفة، وأتمنى تقديم الإضافة للفريق في الموسم الجديد، من خلال التواجد ضِمن الستة الأوائل في ترتيب البطولة”.