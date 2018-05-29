بهلول: “هدفنا تأسيس الرابطة المحترفة على أسس قانونية”

أسفرت الجمعية التأسيسية للرابطة المحترفة لكرة القدم عن تنصيب رئيس النادي الهاوي لنادي بارادو علي العفري على رأس لجنة الترشيحات تحسبا للجمعية الإنتخابية للرابطة يوم 21 جوان المقبل.

وتحدث رئيس الديريكتوار المسير للرابطة عمّار بهلول عن أشغال الجمعية التأسيسية قائلا:

“الجمعية التأسيسية للرابطة المحترفة على أسس قانونية، والأعضاء التأسيسيين صادقو على القانون، وهذا بعدما أعطتنا وزارة الشباب والرياضة الموافقة، كم أجل إنشاء هذه الرابطة على أسس قانونية”

“إنبثقت من هذه الجمعية التأسيسية لجنة الترشيحات ولجنة الطعون، وإن شاء الله يوم 21 جوان سيكون هناك مكتب حقيقي وبعد ذلك هذا المكتب يكون ملفه إتجاه وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة حتى يتحصلوا على إعتماد ونخرج من صيغة الغير شرعية وغير قانونية حتى تتحصل الرابطة على إستقلالية تامة في تسيير كرة القدم المحترفة”.