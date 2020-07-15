بهلول: ” هذا هو سبب لجوئنا إلى الجمعية العامة”

كشف عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول عن السبب الذي دفع بالمكتب الفيدرالي للجوء إلى الجمعية العامة لإتخاذ القرار بخصوص المصير الكروي 2019-2020.

ونشط عمار بهلول ندوة صحفية أمسية اليوم الأربعاء للحديث عن نتائج إجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد صبيحة اليوم.

وقال: “قررنا بالإجماع الذهاب إلى الجمعية العامة، لأن هذا ملف المنافسة له أهمية كبرى رغم أن المكتب الفيدرالي في المادة 82 له الحق لإتخاذ أي قرار عندما يكون ظرف قاهر ”

وأضاف: ” لكن الرغبة بالمشاركة الواسعة رأينا أنه من الضرورة الذهاب للجمعية العامة لأنه هو الهيكل الأساسي لإتخاذ القرارات التي ترضي الأغلبية لأن تلبية رغبة الجميع مستحيل”.