بهلول: ” هذا هو سبب لجوئنا إلى الجمعية العامة”

الرياضة
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بهلول: ” هذا هو سبب لجوئنا إلى الجمعية العامة”
بقلم يونس رزيق

كشف عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول عن السبب الذي دفع بالمكتب الفيدرالي للجوء إلى الجمعية العامة لإتخاذ القرار بخصوص المصير الكروي 2019-2020.

ونشط عمار بهلول ندوة صحفية أمسية اليوم الأربعاء للحديث عن نتائج إجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد صبيحة اليوم.

وقال: “قررنا بالإجماع الذهاب إلى الجمعية العامة، لأن هذا ملف المنافسة له أهمية كبرى رغم أن المكتب الفيدرالي في المادة 82 له الحق لإتخاذ أي قرار عندما يكون ظرف قاهر ”

وأضاف: ” لكن الرغبة بالمشاركة الواسعة رأينا أنه من الضرورة الذهاب للجمعية العامة لأنه هو الهيكل الأساسي لإتخاذ القرارات التي ترضي الأغلبية لأن تلبية رغبة الجميع مستحيل”.


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