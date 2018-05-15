بهلول :”هذه الخطوات التي سنقوم بها لإعادة الشرعية للرابطة”

أكد عُضو المكتب الفيدرالي ورئيس “الديريكتوار” المُسير للرابطة الوطنية لكرة القدم، عمار بهلول، بأن “لاليغ” ستعود للشرعية في أقرب الآجال.

وقال في تصريح لتلفزيون “النهار” :”الجمعية العامة الإنتخابية ستكون في الـ21 من جوان، والجمعية التأسيسية في الـ26 من نفس الشهر”.

وأضاف :”بعدها سنقدم قانون الرابطة الوطنية لوزارة الشباب والرياضة للمُصادقة عليه، وبعدها سنتحصل على إعتماد وزارة الداخلية، لنعمل بطريقة شرعية”.

وختم :”الرابطة وفي حُلتها الجديدة ستعيد النظام، وستُحاسب التي لم تُسدد ديونها، كما ستُحدد تواريخ الميركاتو بما يتناسب وقوانين الفيفا”.