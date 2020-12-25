بهلول: “هذه هي أسباب اخفاق المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما”

عدّد عضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول الأسباب التي أدت لإقصاء المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما،مبكرا، من دورة لوناف.

وصرح عمار بهلول، لتلفزيون النهار: “لكي نحصل على منتخب في أعلى مستوى، يجب أن تُكوّن النوادي لاعبين في أعلى مستوى، لأن هذا إنتاج نوادينا”.

وأضاف: “من جهة أخرى إذا قارنا أنفسنا مع المنتخبات الأخرى، فهذه الأخيرة بدأت تحضيراتها منذ عدة أشهر، في حين نحن تأخرنا في بداية التحضيرات خوفا على صحة اللاعبين”.

وتابع عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول: “سيكون هناك تقييم من المديرية الفنية، للخروج بالايجابيات والسلبيات”.