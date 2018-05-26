بهلول وفرتول يشاركان في ورشة محافظي اللقاءات بالقاهرة

يتواجد عضوا المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، وراضية فرتول في العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في ورشة محافظي اللقاءات (رجال، نساء)، المنظمة من طرف “الكاف”.

وسيشارك عمار بهلول في ورشة محافظي اللقاء (رجال)، بينما ستكون راضية فرتول، أول جزائرية تشارك في مثل هذه الورشة، لتصبح محافظة لقاء.

ويتمثل الهدف من هذا الموعد، تقديم للمحافظين مختلف الواجبات خلال تعيينهم في لقاءات الكونفيدرالية الإفريقية، وتحديدا بالتدقيق في الأمور التنظيمية.

يذكر أنّ أشغال هذه الورشة المنظمة من طرف الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، ستدوم من 26 إلى 28 ماي 2018.