بهلول يؤكد إنطلاق الأشغال بمركز الطارف ويفنّد الإشاعات !

أكد عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عمار بهلول، إنطلاق أشغال بناء مركز التكوين التابع للفاف بولاية الطارف.

وتحدث عمار بهلول لتلفزيون “النهار”، مؤكدا أن أول عملية لبناء مركز التكوين إنطلقت بعملية التطهير للغابة قائلا:

“المكتب الفيدرالي يفكر في مستقبل كرة القدم وليس من أجل نبقى على رأس الإتحادية، لأن كرة القدم محتاجة إلى رؤية جديدة وحقيقية من أجل تنمية كرة القدم”.

“هناك عمل إنطلق على مستوى مركز التكوين بولاية الطارف، وذلك من أجل تكذيب كل الشائعات التي تكذب إنطلاق الأشغال بالطارف، وقدمنا بالبيان الثابث لعملية تطهير الغابة التي سيتم بناء فيها هذا المشروع”.