بهلول يخلف أوكالي على رأس مجلس إدارة شباب بلوزداد

أعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، عن تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة النادي، خلفا للمستقيل رشيد أوكالي.

وعقد مجلس إدارة شباب بلوزداد، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً، بمقر إدارة النادي، أين تمّ خلاله، انتخاب بدر الدين بهلول رئيسا جديدا لمجلس الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد ساعات قليلة عن إعلان رشيد أوكالي، استقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة، الذي نُصب فيه الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التغييرات التي أجرتها الشركة المالكة لنادي شباب بلوزداد، بعد فشل الفريق في حصد أي لقب الموسم الماضي، والسعي للتدارك في الموسم المقبل.